В Сокольниках Дом трудолюбия переоборудуют под молодежный центр

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В московском районе Сокольники после реставрации здания, оставшегося от приюта для малолетних имени доктора Гааза, в нем оборудуют молодежный центр, сообщила пресс-служба Москомэкспертизы. Это ведомство одобрило проектные документы для реставрации.

Речь идет об объекте культурного наследия - ансамбле Сокольнического отделения Городского работного дома и Дома трудолюбия, XIX - начало XX века - приюте имени доктора Ф.П. Гааза для малолетних призреваемых Работного дома и Дома Трудолюбия, 1913 год. Памятник находится по адресу: Олений Вал, дом 24Б.

В здании решили восстановить штукатурку и окраску фасадов по образцу 1913 года, восстановить утраченный декор и панно из глазурованной плитки, кованые козырьки и балконы, воссоздать геометрию кровли с металлическим фальцевым покрытием.

Помимо этого планируется по историческим образцам воспроизвести покрытие ступеней и площадок парадной лестницы и ограждение с сохранением геометрии, рисунка и деталей. В помещениях восстановят отделку парадной лестницы, отреставрируют покрытие пола метлахской плиткой и сохранившиеся своды Монье. Во всех помещениях будут деревянные двери, выполненные по сохранившимся историческим образцам.

Также в здании отремонтируют инженерные системы и приведут в соответствие с требованиями для использовании здания в качестве детского центра.

Предполагается, что в центре организуют курсы внешкольного дополнительного образования, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. По его словам, там дети смогут актерское мастерство, историю искусств, конструирование, иностранные языки и информатику.