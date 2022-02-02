Усадьбу графа Разумовского в Балашихе передали инвестору

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Усадьбу графа Разумовского "Горенки" в Балашихе по итогам торгов передали инвестору на условиях восстановления, сообщила пресс-служба подмосковного Минимущества.

В конкурсе участвовали девять частных инвесторов. В процессе торгов цена лота выросла с 25 млн рублей без НДС до 117 млн рублей.

В лот входило 21 здание на участке площадью в 51 гектар. 13 зданий из 21 признаны объектами культурного наследия федерального значения, в том числе главный трехэтажный дом усадьбы, двухэтажная оранжерея, служебные флигели, грот в парке.

У инвестора есть семь лет на реставрацию. Если он ее не проведет или не выполнит все условия, усадьба вернется в госсобственность.

Земля под усадьбой не подлежит приватизации, владелец сможет оформить только договор аренды.

Ранее в здании усадьбы располагался Центр внелегочного туберкулеза (ЦВТ) - бывший санаторий "Красная Роза".