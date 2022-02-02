Кассация оставила без изменений приговор экс-главе Серпуховского района

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, сообщила "Интерфаксу" его супруга Юлия.

Он был осужден на 15 лет колонии по делу о коррупции.

Защита Шестуна просила отменить судебные решения, вынесенные в его отношении - приговор и апелляционное определение - и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По словам Юлии Шестун, разбирательство было необъективным. "Защитники заметили, что на столе у судейской коллегии отсутствовали даже материалы дела", - пояснила она.

Она добавила, что защита Шестуна обратится в Верховный суд РФ и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Дело Александра Шестуна

Подольский суд 15 декабря 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 49 млн руб. и на восемь лет лишил его права занимать должности на службе в органах власти.

Кроме того, суд удовлетворил иск о возмещении вреда к Шестуну на 64,5 млн руб.

Московский областной суд 20 февраля 2021 года оставил приговор без изменений.

Экс-глава Серпуховского района был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Согласно фабуле дела, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб.

Кроме того, обвинение утверждало, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

После приговора Шестун стал фигурантом уголовного дела о неуважении и угрозах судье и оскорблении судебного пристава.

Шестун, арестованный летом 2018 года, отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.