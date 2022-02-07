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Шесть человек задержаны в Москве за кибермошенничество с платежами

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство МВД об аресте шестерых подозреваемых в кибермошенничестве, связанном с неправомерным переводом денежных средств посредством международных платежей.

"Судебные заседание в отношении шестерых задержанных начнутся в суде в ближайшее время", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Отвечая на вопрос агентства представитель суда пояснила, что согласно представленным в суд материалам, "задержанные не входили в какую-либо хакерскую группу, а объединились для совершения преступления в сфере международных платежей".

"Обладая специальными познаниями в сфере международных платежных систем, а также в сфере компьютерных технологий и программного обеспечения, группа лиц объединилась для совершения преступления в виде неправомерного перевода денежных средств посредством сети Интернет", - пояснили в суде.

Сумму причиненного кибермошенниками ущерба в суде не уточнили.

По данным суда, полиция просит ареста главу ООО "Кинокомпания "Саратовфильм" Дениса Пачевского, предпринимателя Александра Ковалева, сотрудника ООО "Транстехком" Артема Быстрых, сотрудника ООО "Гет-нет" Артема Зайцева и еще двух безработных - Владислава Гилева и Ярослава Соловьева.

Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Если их вина будет доказана, кибермошенникам грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом.

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