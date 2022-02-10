Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В сотовых сетях в Москве за 2021 год объем потребляяемого трафика вырос в среднем на 28% к 2020 году, при этом скорость мобильного интернета выросла на 8,7%, до 40 мегабит в секунду, сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Такой скорости достаточно для просмотра видеоконтента с высоким разрешением, уточнили в ДИТ.

Рост потребления трафика чиновники связали с развитием сетей связи и доступностью высокоскоростного интернета.

"По качеству и скорости мобильного интернета столичный регион сегодня более чем в 1,5 раза превосходит другие регионы России. Благодаря бесшовному "ковровому" покрытию сети LTE москвичи и гости города могут с комфортом пользоваться городскими и коммерческими онлайн-сервисами. Сейчас устойчивый сигнал LTE доступен практически в любой точке столицы, в том числе на станциях и перегонах метро", - заявил через пресс-службу руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.

Кроме того, в 2021 году по сравнению с прошлым годом в среднем на 25% вырос трафик в сетях фиксированной связи - в основном за счет роста потребления видеоконтента. В частности, на 40% вырос объем передачи информации от онлайн-кинотеатров.

По данным ДИТ, уровень проникновения мобильной связи в столице на сегодняшний день составляет 350%, у жителей насчитывается более 50 млн активных сим-карт, которые используются в том числе для подключения IoT устройств (интернета вещей).

Совокупные вложения операторов "большой четверки" в развитие инфраструктуры связи в городе в 2021 году выросли на 9%.

В прошлом году в Москве установлено более 3 тысяч точек городского Wi-Fi для беспроводного доступа в интернет, сейчас их уже более 22 тысяч.