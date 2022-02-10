Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #1 Россия - США 3:9Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 403 218 603+2 440 090

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В сотовых сетях в Москве за 2021 год объем потребляяемого трафика вырос в среднем на 28% к 2020 году, при этом скорость мобильного интернета выросла на 8,7%, до 40 мегабит в секунду, сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Такой скорости достаточно для просмотра видеоконтента с высоким разрешением, уточнили в ДИТ.

Рост потребления трафика чиновники связали с развитием сетей связи и доступностью высокоскоростного интернета.

"По качеству и скорости мобильного интернета столичный регион сегодня более чем в 1,5 раза превосходит другие регионы России. Благодаря бесшовному "ковровому" покрытию сети LTE москвичи и гости города могут с комфортом пользоваться городскими и коммерческими онлайн-сервисами. Сейчас устойчивый сигнал LTE доступен практически в любой точке столицы, в том числе на станциях и перегонах метро", - заявил через пресс-службу руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.

Кроме того, в 2021 году по сравнению с прошлым годом в среднем на 25% вырос трафик в сетях фиксированной связи - в основном за счет роста потребления видеоконтента. В частности, на 40% вырос объем передачи информации от онлайн-кинотеатров.

По данным ДИТ, уровень проникновения мобильной связи в столице на сегодняшний день составляет 350%, у жителей насчитывается более 50 млн активных сим-карт, которые используются в том числе для подключения IoT устройств (интернета вещей).

Совокупные вложения операторов "большой четверки" в развитие инфраструктуры связи в городе в 2021 году выросли на 9%.

В прошлом году в Москве установлено более 3 тысяч точек городского Wi-Fi для беспроводного доступа в интернет, сейчас их уже более 22 тысяч.

Москва ДИТ Эдуард Лысенко

Новости по теме

Wi-Fi в метро проведут нескоро

Новости

Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

В Останкинской телебашне провели эвакуацию

В ДТП на Рублевке пострадал девелопер Алексей Шепель

Марию Алехину арестовали на 15 суток за пропаганду нацистской символики

Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на 15% за неделю

Четверть месячной нормы осадков выпала за двое суток в Москве

Четверть месячной нормы осадков выпала за двое суток в Москве
Пандемия коронавируса

В Москве разработали два продукта для предотвращения тяжелой формы COVID-19

Москву ждет несколько дней оттепели

Москву ждет несколько дней оттепели
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что более 90% больных COVID в Москве заражены "омикроном"

Пандемия коронавируса

Власти Москвы отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

Власти Москвы отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });