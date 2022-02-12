Благоустройство Ленинского проспекта в Москве продолжится в 2022 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Участок Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта будет благоустроен до конца года, работы затронут и прилегающие улицы, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий. Запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей", - сказал Бирюков журналистам.

Он напомнил, что в 2020-2021 годах были проведены мероприятия по благоустройству на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД.

Заммэра пояснил, что в 2022 году обновят два сквера - у больницы №1 имени Пирогова, который служит входом в Нескучный сад с Ленинского проспекта, и на улице Академика Петровского.

"Еще один вход через исторические ворота в Нескучный сад расположен в районе дома 20 по Ленинскому проспекту. Там сделают пешеходную аллею с особым рисунком мощения дорожек, вдоль нее высадят деревья и кустарники, установят удобные скамейки", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

По информации Бирюкова, на улицах Орджоникидзе и Вавилова появятся благоустроенные скверы, новый облик получат бульвар на улице Академика Зелинского и площадь Академика Тамма.

Заммэра отметил, что на площади перед универмагом "Москва" появится липовая аллея с современным освещением.

"Саму площадь расширят, сделают удобные заезды для транспорта и увеличат парковку", - добавил он.