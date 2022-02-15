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Температура в Москве приблизилась к рекорду

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Воздух в столичном регионе из-за солнца и редкой облачности стремительно прогревается, сообщается на сайте "Метеоновости" во вторник.

"К 14 часам на главной станции ВДНХ термометры показали +3 градуса", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, температурный рекорд для 15 февраля в Москве был установлен в 1952 году и составил +3,8 градуса.

"Вероятность установления нового рекорда невелика", - пишут "Метеоновости".

По информации сайта, 15 февраля стало самым теплым днем с начала года в Москве и вошло в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

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