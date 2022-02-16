ВДНХ сдаст в аренду исторический гастроном после ремонта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Администрация ВДНХ начала принимать заявки на долгосрочную аренду исторического строения 513, где советское время располагался сначала ресторан "Арарат", а с 60-х годов - гастроном. Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

Здание, построенное в 1954 году, находится рядом с центральной аллеей ВДНХ. В нем уже завершены основные ремонтные работы.

В здании снова хотят разместить общепит. Ожидается, что арендатор сможет открыть свое заведение уже летом 2022 года.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 15:00 21 марта. Торги намечены на 25 марта.