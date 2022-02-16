Поиск
Биатлон10:45Женщины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:31Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 415 162 923+1 678 089

ВДНХ сдаст в аренду исторический гастроном после ремонта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Администрация ВДНХ начала принимать заявки на долгосрочную аренду исторического строения 513, где советское время располагался сначала ресторан "Арарат", а с 60-х годов - гастроном. Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

Здание, построенное в 1954 году, находится рядом с центральной аллеей ВДНХ. В нем уже завершены основные ремонтные работы.

В здании снова хотят разместить общепит. Ожидается, что арендатор сможет открыть свое заведение уже летом 2022 года.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 15:00 21 марта. Торги намечены на 25 марта.

ВДНХ Москва Александр Жестков

Новости

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Температура в Москве приблизилась к рекорду

Вильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяц

Вильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяц

В Москве во вторник ожидается теплая погода без осадков

В Москве во вторник ожидается теплая погода без осадков

Синоптики пообещали жителям московского региона аномальное тепло до марта

Синоптики пообещали жителям московского региона аномальное тепло до марта

Cбой на платформе "Электронная Москва", повлиявший на работу ГИБДД, устранен

ГИБДД приостановила выдачу госуслуг из-за сбоя в "Электронной Москве"

Москва "перевыполнила" годовую норму по выпавшему снегу

Москва "перевыполнила" годовую норму по выпавшему снегу

Два человека погибли в результате обрушения бетонного забора на стройке в Подмосковье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });