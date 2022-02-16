Средняя цена "квадрата" в элитных новостройках центра Москвы превысила 2 млн рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве средняя цена элитных новостроек в Тверском районе впервые в истории рынка жилья превысила 2 млн рублей за квадратный метр, подсчитали в "Метриуме".

По их же данным, в Якиманке средняя цена такой же недвижимости достигла 1,99 млн рублей за "квадрат". Также в топ-3 самых дорогих районов города вошли Хамовники с 1,66 млн рублей средней стоимости квадратного метра в новостройках.

Авторы исследования напомнили, что стоимость нового элитного жилья в столице зависит от его расположения. Цены в самом доступном районе элитного рынка (Пресненском) примерно в два раза ниже, чем в самом дорогом (Тверском).

В целом цена в элитных новостройках Москвы в среднем выросла за год на 46% до 1,43 млн рублей за метр. Сейчас в реализации насчитывается всего 740 элитных квартир и апартаментов.