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Родителям двух младенцев, найденных в тяжелом состоянии, предъявили обвинения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Супружеской паре из Москвы предъявлено обвинение в связи с обнаружением в их квартире двух младенцев в тяжелом состоянии. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

По данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 156 и ст. 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание).

По данным следствия, в период с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Плеханова в городе Москве, систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению последних и возникновению тяжелого состояния их здоровья.

Дети госпитализированы в городскую больницу для прохождения обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Учитывая лишение фигурантов в 2020 году родительских прав в отношении восьми малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц) и им предъявлено соответствующее обвинение.

С фигурантами проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайствами об избрании обвиняемым мер пресечения в виде заключения под стражу, установить и допросить родственников и знакомых семьи, получить заключения судебных экспертиз, а также дать юридическую оценку действий органов системы профилактики и безнадзорности Перовского района г. Москвы.

Москва СК РФ

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