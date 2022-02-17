Власти Москвы решили создать приложение для контроля криминогенной обстановки

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы решили заказать разработку мобильного приложения "Сводка", с помощью которого столичные чиновники и силовики смогут получать в режиме онлайн данные о криминогенной обстановке и общественной безопасности.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ "Информационной город" заключило контракт с ООО "КАМА Технологии" на сумму 158 млн рублей. Мобильное приложение планируется создать за полгода в рамках доработки созданной в 2016 году системы мониторинга криминогенной обстановки. Действующая система, в частности, собирает сведения с камер видеонаблюдения, отражает информацию о пожарах, ЧП, ДТП, преступлениях и инцидентах на общественном транспорте.

Городские происшествия, как отмечает "Ъ", будут отражаться на карте "Сводки" на основе данных "Яндекс.Карт" и 2ГИС. Они будут ранжированы по различным параметрам. Система также будет собирать данные из "Яндекс Wordstat" (сервис для оценки пользовательского интереса к определенной тематике) и схожего сервиса Google Trends.

Адвокат Андрей Саунин считает, что не стоит опасаться того, что власти смогут использовать персональные данные о запросах пользователей в поисковиках. Это объясняется тем, что информация "Яндекс Wordstat" и Google Trends обезличенная: она собирается из поисковой выдачи, и пользователи могут быть не авторизованы в поисковике.

Председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин отметил, что мониторинг по ключевым словам уже используется, например, для отслеживания заболевших COVID-19. Эксперт выразил пожелание, чтобы данные из системы мониторинга криминогенной обстановки властей были открытыми.