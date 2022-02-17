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Москвичам пообещали дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 20 м/с

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега ждут в Москве в четверг, водителей призывают к осторожности, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сегодня в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. Будьте внимательны", - сообщили в ведомстве.

По шкале Бофорта ветер силой 20 метров в секунду оценивается как "очень крепкий" (сразу за ним - "шторм").

В департаменте добавили, что водителям не стоит парковаться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Также в департаменте предупредили, что в вечернее время на дорогах Москвы ожидаются пробки до восьми баллов.

Москва

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