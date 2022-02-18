Москвичка погибла от падения на нее наледи с крыши

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве женщина 1963 года рождения погибла из-за того, что на нее с крыши дома упала наледь, по факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном управлении СК.

Трагедия произошла 18 февраля у жилого дома на 13-й Парковой улице. Пострадавшая погибла на месте. По сведениям прокуратуры, крышу чистили и участок под местом работ был огорожен.

Следователи выяснят, кто отвечал за очистку крыши этого дома, дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц управляющей компании.

Измайловская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи со случившимся, сообщила прокуратура Москвы и отметила, что взяла расследование уголовного дела на контроль.