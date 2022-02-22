В мэрии Москвы допустили досрочную сдачу ледового дворца для Тутберидзе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На юго-западе Москвы ледовый дворец по проекту заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе могут построить раньше срока - в 2023 году вместо 2024 года. Об этом сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он пообещал, что строители постараются. Недавно, по его словам, на объекте завершились работы подготовительного периода.

Ледовый дворец строят на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорской и Тарусской. Предполагается, что в нем будут проводить соревнования и тренировки хоккеистов и фигуристов, ледовые шоу, а также он будет открыт для массового катания. Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно со знаменитым и заслуженным тренером Этери Тутберидзе.

В здании будут войдут демонстрационная и тренировочная ледовые арены, восстановительно-реабилитационный центр с зоной водных процедур с ваннами, два тренажерных зала, залы для хореографии и акробатики.

В октябре 2021 года Департамент городского имущества Москвы сообщил, что этот дворец построят на месте строительной свалки в Ясеневе. Тогда же говорилось, что комплекс должен быть достроен во II квартале 2023 года.

Свалка образовалась на месте долгостроя, власти после жалоб москвичей решили аннулировать право собственности инвестора на несуществующий объект. Участок был выделен в 2002 году под торговый центр с подземной стоянкой. С тех пор там успели вырыть котлован, поставить сваи и сбросить стройматериалы. Участок находился в аренде.

Госинспекция по недвижимости в 2020 году добилась в Арбитражном суде Москвы расторжения договора аренды из-за того что землю не использовали по назначению и образовался долг по арендной плате. В середине октября 2021 года несуществующий молл был снят с кадастрового учета.