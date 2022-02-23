Подземный переход от Ленинградского вокзала к метро откроют весной

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ремонт подземного перехода от Ленинградского вокзала к метро "Комсомольская" завершают в Москве, он не работал почти 30 лет, сообщили в среду в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как отмечается в сообщении, в планах - открыть его в марте-апреле.

Ожидается, что после открытия перехода от вокзала до метро можно будет дойти за две минуты - в три раза быстрее, чем по улице. Это должно снизить аварийность.

Переход не работал с 1993 года и находился в полуразрушенном состоянии. Решение провести там ремонт приняли в 2019 году.

Следующим шагом станет перенос касс в вестибюле станции "Комсомольской" и организация там прохода. Эти работы хотят осуществить весной.