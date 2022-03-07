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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:20

Москвичей предупредили о возможном снегопаде

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, вечером и ночью в столице пройдет снег, наиболее интенсивными осадки будут с 21:00 до 03:00, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

Как отмечается в сообщении, "прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 см".

В мэрии заявили, что при необходимости будет проведено подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой особо опасных участков дорог - мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

По информации Гидрометцентра России, ночью в Москве подморозит до минус 5-7 градусов, возможна гололедица.

Днем во вторник в столичном регионе ожидается от минус 2 до минус 4 градусов, северный ветер с порывами до 12 м/с.

Высота снежного покрова в Москве, по данным на 7 марта, составляет 17 см.

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