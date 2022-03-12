Более 400 тыс. вакансий находится в базе московской службы занятости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - База вакансий московской службы занятости содержит более 400 тыс. предложений о работе, сообщила в субботу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Тесное взаимодействие с крупнейшими сайтами по поиску работы и привлечение большого количества проверенных работодателей позволили создать универсальную базу вакансий, в которой на сегодня содержится более 400 тысяч актуальных предложений для людей с разным опытом работы и квалификацией", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте столичной мэрии.

Она добавила, что за период пандемии через службу занятости работу смогли найти более 300 тыс. человек.

Как отметила Ракова, "специалисты центров помогают составить конкурентоспособное резюме, пройти тест на профориентацию и программы профессионального переобучения, проконсультироваться с психологом".