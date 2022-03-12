В Москве запустили "горячую линию" для предпринимателей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Московские предприниматели получили возможность обратиться на "горячую линию" по вопросам работы бизнеса в условиях санкций, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Запустили в Москве "горячую линию" для предпринимателей. Операторы колл-центра готовы ответить на вопросы, связанные с работой бизнеса в условиях зарубежных санкций", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Мэр добавил, что предприниматели также смогут получить информацию об изменениях в законодательстве и действующих мерах поддержки.

Обращения принимаются по номеру +7(499) 444-16-15 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.