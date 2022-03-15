Подземный паркинг построят в рамках реконструкции СК "Олимпийский" в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Выдано разрешение на строительство подземного паркинга и торговых галерей в рамках реконструкции спортивного комплекса "Олимпийский", сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Объект появится в Мещанском районе по адресу: Олимпийский проспект, владение 16. Застройщиком выступает АО "Спортивный комплекс "Олимпийский". Разрешение на строительство действует до 14 марта 2025 года", - сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Согласно проекту, появится здание многофункционального комплекса с четырьмя подземными этажами и одним наземным. Общая площадь составит более 201 тыс. кв.м. Отмечается, что в ходе этапа 4.1 начнут строить двухуровневый подземный паркинг на 998 машиномест. Планируется открыть там мойку.

Также в подземной части здания появятся два этажа с торговыми галереями, служебными помещениями, туалетами, комнатами матери и ребенка. На поверхности будут четыре атриумных входных группы с эскалаторами и траволаторами.

Прилегающую территорию благоустроят. В частности, разместятся плоскостные парковки на 376 машиномест.

После подачи застройщиком извещения о начале работ сотрудники Мосгосстройнадзора составят программу проверок объекта на весь период строительства.

В конце 2017 года спорткомплекс "Олимпийский" приобрела группа компаний "Киевская площадь". Холдинг реконструирует комплекс. Работы планируется завершить в 2024 году.

На территории обновленного "Олимпийского" будут работать плавательный и прыжковый бассейны для соревнований, детские и оздоровительные бассейны, крытый каток, серфинг-центр. В главном корпусе появится многофункциональная арена для мероприятий, откроется пространство для проведения выставок и конференций. А на крыше "Арены" разместят Олимпийский бульвар с движущимся кольцом панорамных ресторанов.