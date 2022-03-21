Московские предприятия обеспечивают 80% поставок на продуктовые рынки города

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе и заявил, что столичная пищевая промышленность "на 80% дает отечественную продукцию на московские рынки", а по отдельным направлениям - и до 90%.

"Московская пищевая промышленность является одной из самых крупных в стране и обеспечивает и Москву, и другие регионы. В частности поставляет свою продукцию помимо Москвы порядка 80 разным регионам и странам. Поэтому работа является крайне важной для обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня мы поговорим о тех проблемах, которые существуют на предприятии, как помочь ему в условии санкционного давления. А на сегодняшний день, я так понимаю, завод работает бесперебойно", - сказал мэр.

Директор АО "ЧМПЗ" Андрей Пороло сообщил ему, что у предприятия, как и у всех, появились проблемы с задержками поставок от европейских и американских поставщиков.

"Что мы делаем сейчас - в первую очередь сосредоточились на ингредиентах, которые исключительно в Европе и в США производятся... Если сравнивать с периодом 2010-2011 годов, то мы на 30 процентов увеличили объемы производства и существенно изменили номенклатуру производимой продукции", - сказал директор.

В материалах мэрии Москва названа крупнейшим продовольственным рынком России. В 2021 году москвичи и гости столицы потребили порядка 12,7 млн тонн продовольствия. По сравнению с 2010 годом спрос на продукты питания увеличился на 13%, главным образом, за счет роста населения и объемов туристического потребления. Доля отечественных продуктов на московском рынке достигла 82%. В 2013 году этот показатель составлял 69%.