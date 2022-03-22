В Москве ввели мораторий на повышение арендной платы за городскую недвижимость

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы приняли изменения в правовые акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В соответствии с постановлением: устанавливается мораторий на повышение в 2022 г. ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы", - говорится в сообщении.

Кроме того, арендаторы городских нежилых помещений получат отсрочку по уплате платежей за II квартал 2022 года до 31 декабря.

Другую отсрочку получат арендаторы земельных участков, она рассчитана на шесть месяцев.

Арендную плату за земельные участки, где будут строить объекты промышленно-производственного назначения, установили в размере 1 руб. в год.

Столичное правительство также снизило с 23% до 9,5% ставку платы при предоставлении рассрочки за земельные участки, оформляемые в аренду для целей строительства. Для платежей за изменение вида разрешенного использования участков, находящихся в частной собственности, ставка снижается с 20% до 9,5%.

Эти и ряд других мер поддержки оговорены в постановлении, которое во вторник подписал мэр столицы Сергей Собянин.