В Москве стартует программа льготного кредитования и грантов для МСП

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в среду обсудил с представителями предпринимательского сообщества столицы комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса.

Собянин объявил о старте программ поддержки предпринимательства в столице, крупнейшими из которых станут программы льготного кредитования и грантовой поддержки.

"Основу современной экономики создают как раз именно малые и средние предприятия, и москвичи как раз пользуются их услугами повседневно, каждодневно. Это и торговля, и общепит, и услуги, и строительные предприятия, производства, IT-компании, креативный бизнес, огромное количество инновационных компаний, которые создают технологические заделы будущего нашего города и нашей страны", - сказал Собянин.

"Сегодня с малым и средним бизнесом Москвы работают примерно 4 млн человек, это еще, конечно, и социальная задача – сохранить рабочие места. У нас появляются не только новые проблемы, но и новые возможности, как всегда в любом кризисе, которые мы переживали с вами уже неоднократно", - отметил мэр.

Он добавил, что в числе вопросов, которые волнуют бизнес - выполнение ликвидности, кредиты, импортозамещение и другое. "Целый ряд решений правительство РФ уже приняло; принят целый ряд пакетов поддержки бизнеса правительством Москвы. Мы видим, что многие вопросы начинают решаться", - сказал Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что "бизнес сможет получить следующие меры поддержки".

"Городская программа льготного кредитования будет востребована организациями малого и среднего бизнеса, работающими в сегменте массового спроса. Кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита - 50 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, предусмотрена программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО "Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". Она предназначена для субъектов МСП, осуществляющих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и инновационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн рублей. Ставка для конечного заемщика – 7%.

"Городская программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16% (ключевая ставка Банка России, уменьшения на 4 п.п.). Срок субсидирования - 12 месяцев", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии подчеркнули, что "гранты на реализацию проектов создания импортозамещающих производств смогут получить компании любого размера из любых отраслей экономики". "Главное - создание производства товаров и услуг, необходимых жителям города, в сферах здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства и др.", - добавили там.

В пресс-службе уточнили, что максимальный размер гранта составит 100 млн рублей. Полученные средства могут быть использованы до компенсации затрат на создание нового или расширение действующего производства в течение 3 лет, включая год подачи заявки. При этом 25% гранта можно будет получить в виде аванса, что позволит запускать новые проекты в максимально сжатые сроки.

"Компенсации подлежат до 50% затрат инвестора на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. Компенсация расходов на оплату труда работников будет проводиться в объемах до 25% от размера гранта", - добавили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Кроме того, учреждены гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции в реальных или максимально приближенных к реальным условиям. Размер гранта составит до 2 млн рублей, полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки. Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры: организаций здравоохранения, социального обслуживания, образования, транспорта, ЖКХ и др.

Представители бизнес-сообщества в ходе встречи с мэром предложили правительству Москвы рассмотреть дополнительные меры поддержки МСП, в их числе: создание специализированного пищевого технопарка – с производственными и офисными помещениями, складами, пищевыми лабораториями, кулинарным коворкингом, точками питания; реализация программы по софинансированию затрат московских предприятий на продвижение своей продукции и услуг на крупнейших маркетплейсах.

Кроме того, представители бизнес-сообщества предложили предоставить МСП возможности зачета уплаченных обеспечительных платежей в счет погашения последующих арендных платежей по действующим договорам разрежения и установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных в парках. Также предприниматели заинтересованы в автоматической пролонгации на 2 года заключенных с городом договоров размещения и установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных в парках, срок обязательств по которым истекает в 2022 году.

"Идеи хорошие, в среднесрочной перспективе мы данными проектами занимаемся, удовлетворяя потребности в развитии и пищевой промышленности, и технопарков, и проектов КРТ – в реализации развития территорий такую опцию закладываем. (...) Технопарк – это сообщество целого ряда предприятий малого и инновационного бизнеса, управляющих компаний и центров. Сегодня в Москве много технопарков, порядка 46, десятки тыс. работников. Есть свободные площадки, мы готовы рассматривать все ваши предложения", - ответил Собянин предпринимателям.