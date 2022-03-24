Москва компенсирует расходы на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство Москвы решило компенсировать затраты подрядчиков на получение банковской гарантии при заключении контрактов на строительство по городскому заказу, в частности – в рамках программы реновации, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствующую сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства", - говорится в сообщении.

Ожидается, что это позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков, которые столкнулись с резким ростом стоимости услуг и отказом кредитных учреждений от продолжения сотрудничества на прежних условиях.

Ранее столичные власти приняли пакет мер по поддержке строительного комплекса в условиях санкций.