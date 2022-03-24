Бывшая московская типография "Красный пролетарий" получила статус технопарка

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы присвоили статус технопарка с соответствующими налоговыми льготами бывшей типографии "Красный пролетарий" в центре столицы, сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства города.

"Присвоение статуса позволит управляющей компании технопарка "Красный пролетарий" снизить налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о налогах на имущество и прибыль, земельном налоге.

Общая площадь помещений нового технопарка составляет 10,7 тыс. кв.м. Его резидентами являются десять компаний, где работает более 800 человек. Специализация - полиграфическая деятельность, издание учебной и научной литературы, разработка программного обеспечения в сфере образования.

В Москве действует 47 технопарков. На этих площадках работают 2,1 тыс. компаний, создано порядка свыше 68 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в московские технопарки с 2016 годе составил 53,6 млрд руб.