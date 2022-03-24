Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Бывшая московская типография "Красный пролетарий" получила статус технопарка

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы присвоили статус технопарка с соответствующими налоговыми льготами бывшей типографии "Красный пролетарий" в центре столицы, сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства города.

"Присвоение статуса позволит управляющей компании технопарка "Красный пролетарий" снизить налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о налогах на имущество и прибыль, земельном налоге.

Общая площадь помещений нового технопарка составляет 10,7 тыс. кв.м. Его резидентами являются десять компаний, где работает более 800 человек. Специализация - полиграфическая деятельность, издание учебной и научной литературы, разработка программного обеспечения в сфере образования.

В Москве действует 47 технопарков. На этих площадках работают 2,1 тыс. компаний, создано порядка свыше 68 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в московские технопарки с 2016 годе составил 53,6 млрд руб.

Красный пролетарий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Renault объявила о приостановке работы завода в Москве

Renault объявила о приостановке работы завода в Москве

Вильфанд посоветовал москвичам менять резину на летнюю после 10 апреля

Вильфанд посоветовал москвичам менять резину на летнюю после 10 апреля

Путин приехал на концерт в "Лужниках"

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "санитарному делу"

Пандемия коронавируса

В Москве со вторника отменят масочный режим

В Москве со вторника отменят масочный режим

Почти 300 человек задержали на несанкционированной акции в Москве

Почти 300 человек задержали на несанкционированной акции в Москве

В Москве запустили "горячую линию" для предпринимателей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });