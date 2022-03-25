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Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге в субботу

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре и дожде с мокрым снегом до конца субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11:00 26 марта с сохранением до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, снега", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС
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