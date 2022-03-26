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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Более 5 тыс. парковочных мест запланировали создать в Москве в этом году

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В каждом округе Москвы в 2022 году собираются организовать новые парковочные места, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Больше 5 тыс. новых парковочных мест сделает ЦОДД (центр организации дорожного движения - ИФ) в этом году. Новые места появятся (...) в каждом округе", - сказали в ведомстве в субботу.

Там пояснили, что места организуют за счет сужения полос на широких дорогах, ввода одностороннего движения на улицах, приведения в порядок хаотичных парковок.

"Ежедневно по Москве передвигается около 3 млн автомобилей - чтобы машины не бросали как попало, мы организуем парковочные места там, где это безопасно и не мешает пешеходам и местным жителям", - привели в департаменте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он пояснил, что новые парковочные места организуют в первую очередь у социальных объектов, а также в тех локациях, на которые указывают автомобилисты.

В 2021 году в Москве также организовали более 5 тыс. мест для парковки автомобилей.

Москва
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