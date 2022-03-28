Два десятка автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Семь аварий с участием 19 автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Столкновения транспортных средств произошли на участке от 33-го до 30-го километра Киевского шоссе в сторону центра. Всего зарегистрированы семь дорожных аварий, в которых механические повреждения получили 19 автомобилей, по предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобили перемещены с проезжей части в безопасные места, ограничений в движении транспорта нет.

Ранее в столичном главке МЧС предупредили, что с 14:00 до конца суток 28 марта в Москве ожидаются осадки - снег, мокрый снег, дождь, местами усиление западного ветра с порывами до 17 м/с, гололедица.

Как сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы, в отдельных районах города выпало до трех сантиметров снега. Наиболее интенсивные осадки зафиксированы на западе Москвы.