Фестиваль Park Live в 2022 году в Москве не состоится

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Международный музыкальный фестиваль Park Live в Москве в текущем году не состоится, мероприятие перенесено на 2023 год, сообщили организаторы на сайте и в социальных сетях.

"Фестиваль Park Live не состоится и в этом году. Нам было необходимо согласовать все формальности с менеджментом артистов перед тем, как сделать официальное объявление. Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам", - говорится в сообщении организаторов в понедельник.

Отмечается, что не все музыканты отказались от концертов в России.

Также организаторы сообщили, что при благоприятном стечении обстоятельств несколько артистов намерены выступить на фестивале уже в следующем году.

"Поэтому мы объявляем перенос фестиваля на 2023-й", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что все сохраненные билеты будут действительны в 2023 году. Желающие сдать билеты могут до 1 июня 2022 года направить запрос по месту их приобретения.