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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

Полиция начала поиски напавших в поезде на главреда "Новой газеты" Муратова

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых в нападении на главного редактора "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в вагоне поезда, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

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"Сотрудниками транспортной полиции организован комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личностей обоих мужчин и их задержание. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали журналистам в управлении в четверг.

По данным МВД, во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон.

"Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись", - сообщили в пресс-службе.

Ранее об инциденте сообщили в телеграм-канале "Новой" со ссылкой на Муратова. По словам главреда газеты, неизвестные облили его в поезде масляной краской с ацетоном со словами: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

28 марта "Новая газета" приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки у НКО-иноагента в материалах издания.

Новая газета Дмитрий Муратов
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