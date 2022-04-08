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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:19

На МКАД в луже застряла маршрутка с пассажирами

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На юге Москвы, на 26-м километре МКАД в тоннеле скопилась дождевая и талая вода, там застряла маршрутка с пассажирами, следует из сообщения телеграм-канала комплекса городского хозяйства

Речь идет о частном маршрутном такси. Пассажиров и водителя вызволили из тоннеля сотрудники пожарно-спасательного центра столицы. Никто не пострадал.

По оценке чиновников, водитель маршрутки проигнорировал скопление воды в тоннеле и туда въехал.

Скопление воды ликвидировано, движение на этом участке МКАД восстановили в 21:20.

Москва МКАД
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