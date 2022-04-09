Традиционный мотопарад пройдет в Москве 30 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы в конце апреля проведут городской мотопарад, сообщил в субботу заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"30 апреля мы готовимся провести городской мотопарад. Приглашаем всех - и любителей мотоспорта, просто тех, кто любит мотоцикл, и организованные мотоклубы - принять участие в мотопараде", - сказал он журналистам в ходе выставки техники для активных видов спорта "Мотовесна-2022".

Заммэра добавил, что жеребьевка среди клубов для участия в мотопараде намечена на 22 апреля.

Мотопарады проходят в Москве в честь открытия и закрытия мотосезона.