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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Традиционный мотопарад пройдет в Москве 30 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы в конце апреля проведут городской мотопарад, сообщил в субботу заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"30 апреля мы готовимся провести городской мотопарад. Приглашаем всех - и любителей мотоспорта, просто тех, кто любит мотоцикл, и организованные мотоклубы - принять участие в мотопараде", - сказал он журналистам в ходе выставки техники для активных видов спорта "Мотовесна-2022".

Заммэра добавил, что жеребьевка среди клубов для участия в мотопараде намечена на 22 апреля.

Мотопарады проходят в Москве в честь открытия и закрытия мотосезона.

Москва
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