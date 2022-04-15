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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Собянин за 2021 год задекларировал около 8,2 млн рублей дохода

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в 2021 году задекларировал 8,2 млн рублей дохода. Декларация о доходах и имуществе чиновников столичной администрации опубликованы на сайте мэрии.

Доход Собянина в 2021 году составил 8 220 477 рублей. Годом ранее он задекларировал примерно 8,24 млн рублей и за 2019 год - 8,23 млн рублей.

В 2021 году больше всех в столичном правительстве заработал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - 128 389 642 рубля.

Москва Сергей Собянин Владимир Ефимов
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