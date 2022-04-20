В пасхальную ночь московское метро и МЦК будут работать до двух ночи

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В ночь с 23 на 24 апреля, когда православные верующие отмечают Пасху, общественный транспорт Москвы будет работать дольше обычного, сообщает правительство столицы.

Метро и Московское центральное кольцо будут работать до 02:00, а 136 самых востребованных маршрутов автобуса, 7 маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая – до 03:30. 16 ночных маршрутов будут ходить в обычном режиме.

24 апреля, 1 и 3 мая (Пасха, Красная горка и Радоница) будут организованы 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и железной дороги до 17 наиболее посещаемых кладбищ Москвы и Московской области.

Все 136 кладбищ Москвы уже готовы к массовому посещению, которое традиционно проходит в дни весенних праздников. Для посетителей подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения в порядок захоронений – свыше 2,8 млн пакетов для мусора, 18 тыс. кубометров песка и свыше 10 тыс. единиц хозинвентаря. Получить их можно будет в бесплатных пунктах проката.

В праздничные дни городские кладбища будут открыты для посещений с 08:00 до 19:00. Автобусы ГБУ "Ритуал" будут курсировать по территориям 13 кладбищ, в числе которых Востряковское (центральное, северное), Долгопрудненское (центральное), Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское (западное, центральное, северное), Щербинское и Бутовское.