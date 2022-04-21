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МВД опровергло слухи о выдаче полицейским Москвы автоматов на время майских праздников

МВД опровергло слухи о выдаче полицейским Москвы автоматов на время майских праздников
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В столичной полиции опровергли появившиеся в СМИ заявления о переходе управления на усиленный режим работы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы выдали автоматы.

Информация в некоторых СМИ и интернете о том, что столичные полицейские, согласно нормативному документу, в период с 18 апреля до 9 мая "переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Москве выданы автоматы, не соответствует действительности", сказали журналистам в пресс-службе управления.

В полиции отметили, что сотрудники "продолжают нести службу в штатном режиме согласно распорядку дня в зависимости от подразделений и служб, в том числе по охране общественного порядка и безопасности граждан со специальными средствами, предусмотренными законом".

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что столичных сотрудников ППСП вооружили автоматами на период предпраздничных и праздничных дней.

МВД РФ Москва
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