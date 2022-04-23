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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Скверы Хачатуряна и Ростроповича обновят в центре Москвы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Начались работы по приведению в порядок двух скверов, носящих имена музыкантов - Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"Отремонтируем дорожки, установим современные уличные торшеры и скамейки, обустроим газоны, дополнительно высадим деревья и кустарники. Все работы планируем завершить осенью этого года", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации мэрии, в сквере Арама Хачатуряна в Брюсовом переулке отремонтируют 760 кв. метров плиточного покрытия, установят 14 уличных торшеров, высадят четыре дерева и более 200 кустарников, восстановят газон площадью почти 1,3 тыс. кв. метров.

В сквере Мстислава Ростроповича на углу Елисеевского и Брюсова переулков установят восемь новых фонарей, восстановят газон площадью более 1 тыс. кв. метров, заменят скамейки.

Москва
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