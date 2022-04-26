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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Аэроэкспрессы в "Шереметьево" с 30 апреля по 3 мая будут ходить с Белорусского вокзала

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Поезда "Аэроэкспресс" с 30 апреля по 3 мая будут отправляться в аэропорт "Шереметьево" с Белорусского вокзала с остановками на Савеловской и Окружной, при следовании из аэропорта конечной станцией также будет Белорусский вокзал, сообщила пресс-служба компании.

График изменен из-за плановых работ на железной дороге.

"В период с 30 апреля по 3 мая поезда "Аэроэкспресс", курсирующие на участке Одинцово - Белорусский вокзал, в аэропорт не проследуют", - подчеркнули в компании.

С 4 мая все поезда на Шереметьевском направлении вернутся к стандартному графику.

Добраться до аэропорта Шереметьево также можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы отправляются каждые 15-20 минут и доставляют пассажиров к терминалам В и С аэропорта. Маршрут проходит по платной дороге, поездка займет 20 минут.

Москва Шереметьево Аэроэкспресс Белорусский вокзал Ховрино
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