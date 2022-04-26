Пожар в торговом центре "Шелковый путь" на МКАД потушен

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре "Шелковый путь" на 32-м км МКАД полностью потушен, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-служба подмосковного главка МЧС.

"В 11:50 ликвидация открытого горения на площади 400 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар в ТЦ "Шелковый путь" начался накануне вечером, тогда из здания эвакуировали около 200 человек.

По данным МЧС РФ, пострадавших нет.