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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Пожар в торговом центре "Шелковый путь" на МКАД потушен

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре "Шелковый путь" на 32-м км МКАД полностью потушен, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-служба подмосковного главка МЧС.

МоскваМЧС не выявило опасного загрязнения воздуха из-за пожара в ТЦ "Шелковый путь" на МКАДЧитать подробнее

"В 11:50 ликвидация открытого горения на площади 400 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар в ТЦ "Шелковый путь" начался накануне вечером, тогда из здания эвакуировали около 200 человек.

По данным МЧС РФ, пострадавших нет.

Москва МКАД
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