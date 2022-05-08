В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

Во время профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Традиционная профилактика горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду прошла накануне Дня Победы.

"Впервые здесь зажгли священный огонь ровно 55 лет назад - 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - сказал на церемонии в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Профилактика заняла около 30 минут. Звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверили.

"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", - пояснил заммэра.