В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Традиционная профилактика горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду прошла накануне Дня Победы.
"Впервые здесь зажгли священный огонь ровно 55 лет назад - 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - сказал на церемонии в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.
Профилактика заняла около 30 минут. Звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверили.
"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", - пояснил заммэра.
Вечный огонь
Находится под круглосуточным контролем специалистов "Мосгаза". Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
8 мая 1967 года в Москву на бронетранспортере доставили факел, зажженный от Вечного огня на Марсовом поле. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев и передал его Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, который и зажег пламя Вечного огня.
В конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды с усиленной и доработанной горелкой, учитывавшей сильную ветровую нагрузку открытого пространства. Торжественное возвращение пламени на Могилу Неизвестного Солдата состоялось 23 февраля 2010 года.