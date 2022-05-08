Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду
Во время профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Традиционная профилактика горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду прошла накануне Дня Победы.

"Впервые здесь зажгли священный огонь ровно 55 лет назад - 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - сказал на церемонии в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Профилактика заняла около 30 минут. Звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверили.

"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", - пояснил заммэра.

Вечный огонь

Находится под круглосуточным контролем специалистов "Мосгаза". Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

8 мая 1967 года в Москву на бронетранспортере доставили факел, зажженный от Вечного огня на Марсовом поле. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев и передал его Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, который и зажег пламя Вечного огня.

В конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды с усиленной и доработанной горелкой, учитывавшей сильную ветровую нагрузку открытого пространства. Торжественное возвращение пламени на Могилу Неизвестного Солдата состоялось 23 февраля 2010 года.

Репетиция парада Победы в Москве

9
Петр Бирюков Москва Комплекс городского хозяйства Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве

Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре

Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре

Режиссер Егор Перегудов стал худруком театра Маяковского

Режиссер Егор Перегудов стал худруком театра Маяковского

Гидрометцентр спрогнозировал резкое изменение погоды в Москве к 9 мая

Гидрометцентр спрогнозировал резкое изменение погоды в Москве к 9 мая

Суд в Москве 24 мая рассмотрит иск Навального к Росфинмониторингу

Суд в Москве 24 мая рассмотрит иск Навального к Росфинмониторингу

Отопительный сезон в Москве продлен из-за похолодания

Отопительный сезон в Москве продлен из-за похолодания

На "серой" ветке московского метро произошел технический сбой

Дублер Боровского шоссе начали строить в новой Москве

"Ъ" узнал, что клубы Москвы обязывают подключить их камеры к городской системе наблюдения

"Ъ" узнал, что клубы Москвы обязывают подключить их камеры к городской системе наблюдения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });