Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

В МЧС предупредили о дожде и ветре до 19 м/с в Москве в ближайшие часы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 8 мая в период с 14:00 до 19:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра 14-19 м/с.", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве

Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре

Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре

Режиссер Егор Перегудов стал худруком театра Маяковского

Режиссер Егор Перегудов стал худруком театра Маяковского

Гидрометцентр спрогнозировал резкое изменение погоды в Москве к 9 мая

Гидрометцентр спрогнозировал резкое изменение погоды в Москве к 9 мая

Суд в Москве 24 мая рассмотрит иск Навального к Росфинмониторингу

Суд в Москве 24 мая рассмотрит иск Навального к Росфинмониторингу

Отопительный сезон в Москве продлен из-за похолодания

Отопительный сезон в Москве продлен из-за похолодания

На "серой" ветке московского метро произошел технический сбой

Дублер Боровского шоссе начали строить в новой Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });