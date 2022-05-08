В МЧС предупредили о дожде и ветре до 19 м/с в Москве в ближайшие часы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 8 мая в период с 14:00 до 19:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра 14-19 м/с.", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.