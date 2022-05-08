Салют в честь Дня Победы можно будет увидеть в 19 парках Москвы

Фото: Host photo agency / Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы запустят на площадках в 19 парках Москвы, сообщили в департаменте культуры столицы.

"Празднование Дня Победы завершится 9 мая в 22.00 праздничным салютом, который состоится на 19 парковых площадках города Москвы. Увидеть праздничный салют, в честь 77-й годовщины Победы можно в каждом округе города Москвы, а также на центральных площадках и в парках столицы", - говорится в сообщении.

Так, запуск фейерверка пройдет в Парке Горького, "Сокольниках", саду "Эрмитаж", зоне отдыха "Красногвардейские пруды", Таганском парке, Саду им. Баумана, парках "Кузьминки", Измайловском, имени Юрия Лужкова, парке 50-летия Октября.

Кроме того, салют можно будет увидеть в сквере по Олонецкому проезду, Ландшафтном парке Митино, усадьбе Воронцово, парках "Северное Тушино" и "Дружбы", Лианозовском парке и Перовском парке, а также в усадьбах "Измайлово" и Алтуфьево.