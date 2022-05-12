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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Началось благоустройство переулков Арбата и Хамовников

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комплекс работ по благоустройству 18 переулков в районах Арбат и Хамовники запланирован на 2022 год, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы станут продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что благоустройство ведется в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.

Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, организованы безопасные проходы.

"В рамках благоустройства за счет частичного изменения геометрии улиц расширим, где это возможно, тротуары. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведем реставрацию старинных ограждений", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что в квартале оборудуют четыре точки проката велосипедов и самокатов и более 60 велопарковок, установят свыше 500 фонарей и уличных торшеров, почти 250 лавок различного дизайна и 25 информационных стел.

"Приведем в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, территории у памятника Булату Окуджаве и около стены Цоя", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков добавил, что в переулках высадят взрослые деревья и кустарники, обустроят газоны общей площадью почти 10,3 тыс. кв. метров и цветники из многолетних растений.

Москва
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