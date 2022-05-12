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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

В Раменках появится "кинематографический квартал"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Москвичи поддержали инициативу создания в столичных Раменках квартала, посвящённого отечественным актерам и режиссерам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня, когда в Раменках идет строительство новых жилых комплексов, москвичи поддержали идею создать в районе настоящий Кинематографический квартал", - написал мэр в своём блоге в четверг.

Он уточнил, что новые улицы получат имена Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Фаины Раневской и Андрея Миронова.

Собянин добавил, что в Раменках более 90 лет на одноимённой улице работает киностудия "Мосфильм", а близлежащие улицы носят имена известных режиссеров: Ивана Пырьева, Всеволода Пудовкина и Александра Довженко.

Москва Сергей Собянин
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