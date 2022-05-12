Общественный транспорт Москвы использовали в минувшие праздники больше, чем год назад

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - За минувшие майские праздники на общественном транспорте Москвы было совершено 47,6 млн поездок, это на 9% больше, чем на майских праздниках 2021 года (43,8 млн), сообщили в городском Департаменте транспорта.

В том числе на метро было совершено около 30,1 млн поездок, на наземном транспорте - 15,2 млн, на Московских центральных диаметрах - 2,3 млн.

Самыми популярными станциями метро стали "Комсомольская", "Щелковская" и "Теплый стан", а также станции возле парков - "ВДНХ" и "Царицыно".