Более 35 автомобилей были повреждены из-за сильного ветра в Москве

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ветер с порывами до 19 м/с повалил за сутки в столице около 40 деревьев, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"Механические повреждения в разных районах города получили более 35 автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах уточнил, что никто не пострадал.

Из-за ухудшения погоды - ветра, грозы и дождей - в столичном регионе несколько суток подряд действует повышенный, "желтый" уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди, порывы ветра до 15 м/с и 15-17 градусов тепла.