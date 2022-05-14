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Парад поездов пройдет в метро Москвы в субботу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Семь поездов московского метро примут участие в параде, который посвящен дню рождения "подземки", в субботу, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сегодня на Кольцевой линии начал курсировать парад поездов - это одно из главных событий дня рождения московского метрополитена. В параде принимают участие семь составов - от самых ранних, до самых новых и современных", - привели в ведомстве слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Поезда можно будет посмотреть снаружи, а также проехаться в каждом из них. Составы будут ходить до 20:00 в течение выходных.

В числе демонстрируемых составов - ретропоезд "Сокольники", "Еж3", "Москва-2020".

Кроме того, на станции "Партизанская" до 16 мая будет работать выставка пяти исторических вагонов, которые курсировали в метро Москвы с 40-х годов XX века.

Москва
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