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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Москвичей предупредили о возможной грозе, граде и порывистом ветре

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 15 мая с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза, град, кратковременный дождь, порывы ветра 12-17 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам в МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС Росгидромет
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