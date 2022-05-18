Предложение найма жилья в Москве превышает спрос в пять раз

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Предложение на московском рынке найма квартир в пять раз превышает уровень спроса, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"Учитывая невысокую сезонную активность нанимателей, в настоящее время объем предложения превышает спрос в пять раз. Таким положение дел может оставаться до августа", - говорится в исследовании.

По данным аналитиков, с начала года предложение найма жилья массового сегмента в Москве выросло на 79,2%. Так, за первую половину мая прирост составил 7,6%. По мнению экспертов, масштабное расширение экспозиции связано с активным переходом квартир из продаж в аренду в марте-апреле из-за неопределенной экономической обстановки.

"На сегодняшний день в Москве на массовом рынке найма (категории эконом и комфорт) не менее 60% квартир - полученные наймодателями по наследству или по договору дарения. 33% занимают ''резервные'' объекты - купленные впрок, в том числе в ипотеку. 4% изначально приобретались для собственного проживания, но стали активом для арендной деятельности - владельцы вынужденно сдают их для поправки бюджета, а сами арендуют более экономичное жилье либо живут у родственников. 3% - инвестиционные квартиры, их собственники намеренно покупали для сдачи внаем", - прокомментировала ситуацию заместитель директора управления аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

Так, в совокупном предложении найма комнаты занимают 7,4%, однокомнатные квартиры - 36,2%, двухкомнатные - 37,8%, трехкомнатные - 15,7%, многокомнатные - 2,9%.

Полякова прогнозирует, что в августе ожидается оживление рынка в связи с началом периода высокой деловой активности. Сейчас же в сегменте аренды нет оснований для роста цен, но не наблюдается и обвала.