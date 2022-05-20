Ряд улиц в центре Москвы закроют для движения транспорта в выходные

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Два спортивных мероприятия - забег и велофестиваль - пройдут в Москве в эти выходные, их проведение потребует перекрытия ряда улиц в центре города, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Для движения транспорта будут закрыты: с 00:01 20 мая до 06:00 23 мая площадь Васильевский спуск", - говорится в сообщении.

Также с 20:00 21 мая до 06:00 23 мая перекроют Москворецкую улицу.

В субботу, 21 мая, с 00:01 автомобилисты не смогут воспользоваться проспектом Академика Сахарова и улицей Маши Порываевой, с 06:00 - Садовым кольцом, с 07:00 - Мясницкой улицей и с 13:00 - Каланчевской улицей.

В воскресенье, 22 мая, с 07:00 будут перекрыты Москворецкая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Пречистенская набережные, Садовое кольцо, а также Смоленская улица.

В выходные в столице пройдет Московский велофестиваль и полумарафон "Забег.рф".