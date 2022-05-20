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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Один человек погиб при обвале грунта на территории усадьбы в Москве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил травмы в результате обрушения грунта на прилегающей территории к находящейся на реставрации усадьбе Замятина-Третьякова, причины случившегося устанавливаются. Об этом сообщили в Агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

"Мы в плотном контакте работаем с правоохранительными органами, оказываем содействие в работе по установлению причин случившегося. Агентство по управлению памятниками находится также на прямой связи с родственниками погибшего и пострадавшего рабочих", - сказал глава агентства Алексей Меньшов, слова которого привели в пресс-службе.

"Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая финансовая помощь", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что двух рабочих завалило во время строительных работ на Гоголевском бульваре в центре Москве. Во время работ произошел обвал грунта в котловане на территории усадьбы Замятина-Третьякова. Объект, на котором случился обвал, находится в оперативном управлении АУИПИК, в нем ведутся реставрационные работы.

Москва
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