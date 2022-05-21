Реабилитацию парка "Покровское-Стрешнево" пообещали завершить ко Дню города

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Работы по комплексной реабилитации природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" планируется завершить ко Дню города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин журналистам в ходе осмотра парка в субботу.

Он напомнил, что за последние годы было восстановлено, реконструировано или создано заново около 800 парковых территорий. В 2022 году одним из крупнейших экологических проектов является реабилитация парка "Покровское-Стрешнево".

"Долгое время мы обсуждали с жителями проект, таким образом, чтобы сохранить и природу, и дать современное использование парка для жителей. Надеюсь, что москвичам проект понравится", - сказал Собянин.

Мэр уточнил, что концепция реабилитации парка предполагает его разделение на пять зон, которые можно назвать разными парками в едином ансамбле.

В ходе работ в "Покровском-Стрешневе" планируется, в частности, высадить почти 2,5 тыс. деревьев и 36 тыс. кустарников.

Одновременно с реабилитацией Покровского-Стрешнево проводятся работы по сохранению и восстановлению Щукинского парка и Всехсвятской рощи, расположенных на другой стороне Волоколамского шоссе. В результате на северо-западе столицы будет создано единое зеленое пространство общей площадью более 270 га.

Всего в рамках работ по благоустройству парков и знаковых объектов Москвы на этот год запланировано привести в порядок семь природных и парковых территорий (Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, Кусково, Щукинский парк со Всехсвятской рощей, два участка поймы реки Яузы, территория стадиона "Аванград"), а также многочисленные парки и зеленые территории в жилых районах.